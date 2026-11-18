暢銷電玩遊戲系列最新作《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將在各國19日午夜正式上市，預料將創下史上最大規模娛樂產品發行紀錄。在接下來幾個小時，紐西蘭將成為全球玩家最想前往的地方，至少也要想辦法「假裝」自己身在當地。

2026-11-18 17:00