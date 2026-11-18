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英國10月CPI年增率升至3.6% 中東衝突推高燃料成本
英國今天公布的官方資料顯示，受中東衝突推升車用燃料成本影響，10月通貨膨脹年增率升至3.6%。
法新社報導，英國國家統計局（ONS）表示，10月消費者物價指數（CPI）年增率較9月的3.5%來得高，但10月數據符合分析師普遍預期。
國家統計局首席經濟學家費茲納（Grant Fitzner）在聲明中表示：「10月通膨率小幅上升，燃料價格再度成為推升年增率的主要因素之一。」
他補充道：「受原油及汽油價格上漲影響，原物料成本及出廠產品成本均持續攀升。」
英國加油站10月平均柴油價格創下紀錄新高，超越俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後的水準。
為抑制通膨攀升，英國央行英格蘭銀行（Bank ofEngland）本月調升基準利率，為3年多來首度升息。
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