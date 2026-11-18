暢銷電玩遊戲系列最新作《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將在各國19日午夜正式上市，預料將創下史上最大規模娛樂產品發行紀錄。在接下來幾個小時，紐西蘭將成為全球玩家最想前往的地方，至少也要想辦法「假裝」自己身在當地。

位於南太平洋的紐西蘭，由於鄰近國際換日線，當地玩家將成為全球最早能體驗這款開放世界犯罪遊戲的族群之一。這種手法並非新鮮事。微軟Xbox澳洲與紐西蘭團隊早在2021年宣傳一款新賽車遊戲的搶先體驗活動時，就曾幽默表示，歡迎「所有搬到紐西蘭的人」。

網路論壇正熱烈討論「紐西蘭秘技」（New Zealand trick），迫不及待的玩家紛紛研究如何更改遊戲 主機的所在地區設定，以便搶先體驗這款備受期待的大作。

不過，澳洲陽光海岸大學電玩產業專家柏吉斯（Jacqueline Burgess）表示，這次在Sony PlayStation 5及微軟Xbox Series X、S平台推出的GTA 6，無論規模或市場期待程度，都堪稱史無前例。

根據Sensor Tower 17日公布的估計，GTA 6預購銷量已達1,588萬套，創造約15.4億美元營收。

Sensor Tower指出，這款遊戲僅在六天前才突破10億美元營收大關，此後銷量逐日加速攀升。該公司估計，約75%的銷量來自PlayStation版本，其餘25%則來自Xbox版本。

《GTA》發行商Rockstar Games的母公司Take-Two尚未公布預購數據，但上周公布財報時表示，預購表現「遠遠超出我們最初的預期」。

GTA 6上市後的銷售表現備受矚目。市場研究機構Circana資深董事暨電玩產業顧問皮斯卡泰拉（Mat Piscatella）先前向富比世表示，這款遊戲預料將創下「史上最大規模電玩遊戲上市紀錄」，甚至可能締造「史上最大規模娛樂產品發售紀錄」。

柏吉斯指出：「預估這款遊戲在上市初期就能創造30億–50億美元營收，這數字簡直驚人。」她並表示，GTA 6的銷售額很可能超越漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》保持的影史最高票房紀錄，即29.3億美元。

IGN Entertainment共同創辦人暨執行副總裁施奈德（Peer Schneider）表示：「問題不在於GTA 6會不會大賣，而是究竟能賣得多好。」「眾所周知，系列前作GTA 5僅花三天就創造10億美元營收，比史上任何電影都快。」

GTA 6的製作成本同樣高得驚人。即使是好萊塢規模最大的賣座鉅片，製作成本通常也僅數億美元，但GTA 6的開發成本估計超過10億美元。

施奈德指出，其他遊戲發行商、甚至電影公司都已「紛紛讓路」，從19日起避免推出新作品，因為「所有熱愛電玩的人都會投入GTA 6，幾乎無暇顧及其他作品」。

他說：「在眾多付費與免費遊戲爭相吸引玩家注意力之際，對玩家而言，時間才是最珍貴的資源，而非金錢。」