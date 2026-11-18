韓國產業通商部今天表示，藉由APEC韓中領袖會談，兩國宣布「韓中FTA服務與投資後續談判」實質達成協議，包括對網路遊戲、電影等事前審查適用不歧視原則，並擴大韓國旅行社在中國的營運範圍。

產業通商部表示，此次達成自由貿易協定（FTA）的重要意義，在於進一步提高原協定中服務與投資領域的市場開放程度及規範標準，為擴大兩國服務與投資合作建立制度基礎。韓國政府也期待此次達成協議，能進一步擴大雙邊服務貿易。

中國承諾在電影、遊戲等領域給予韓國不低於第三國待遇的「最惠國待遇」，並承諾在程序方面，對網路遊戲、電影等內容的事前審查適用不歧視原則。

產業部表示，「這是中國首次在貿易協定中納入上述內容，預期將使韓國內容產業進軍中國市場的環境獲得更穩定的改善」。此外，兩國也就視聽節目共同製作附件達成協議，將原FTA僅限於電影的共同製作範圍，擴大至電視劇、動畫、綜藝節目、紀錄片等各類視聽節目。

觀光領域部分，協定中納入中國的承諾，允許設立於中國境內23個指定地區的韓國旅行社，針對居住在中國的中國人及外國人經營安排海外旅遊行程的出境旅遊業務。韓國旅行社將取得制度依據，可以直接招攬中國團體旅客，並直接銷售各類自由行旅遊商品。

產業部指出，預期未來韓國旅行社可結合K-pop、美妝、美食等元素，或利用韓國各地特色規劃及銷售旅遊商品，藉此開拓新的收入來源。此外，也可將業務範圍從韓國旅遊擴大至結合日本、東南亞等第三國的旅遊行程。

產業部統計數據顯示，中國是去年韓國最大入境旅客來源國，訪韓的中國旅客達548萬人次，占整體28.9%；中國旅客每人平均消費1504美元（約新台幣4.96萬元），比整體外國旅客平均水準高出13%。

另外，還有金融、法律、流通、建設等領域協定；在建設領域，納入取消原FTA對韓國企業可參與建設工程限制的承諾，將開放範圍擴大至所有建設工程，預期將成為韓國企業擴大參與中國每年約4兆美元建設市場的契機。

產業通商部表示，未來將與中國進行法律審查，以確定協定條文的最終版本，並加速推動正式簽署及協定生效所需的後續程序。