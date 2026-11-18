美國科技業媒體The Information 17日引述知情人士透露，美國政府2022年實施先進半導體出口管制的數月前，輝達業務團隊曾牽線中國科技巨頭阿里巴巴與涉嫌為中國從事間諜活動的黃樂接洽。雙方建立合作關係後，阿里巴巴得以透過黃樂在東南亞取得輝達晶片，規避美國出口管制。

南韓SBS新聞轉述The Information的報導指出，這是輝達主動牽線阿里巴巴與Megaspeed的內情首次被披露，顯示在前執行長黃仁勳掌舵期間，輝達曾積極協助中國企業透過海外管道取得先進晶片。一名知情人士更透露，Megaspeed並非輝達介紹給阿里巴巴的唯一合作業者，只是其他公司的身分目前尚未確認。

根據報導，2022年AI熱潮尚未全面爆發，輝達全年營收約270億美元，僅相當於目前水準的十分之一。阿里巴巴當時是亞洲最大的雲端運算公司，也是輝達先進A100晶片的主要買家。黃樂則正準備創辦一家向雲端業者出租晶片的公司，這項業務後來發展成新加坡資料中心業者Megaspeed。

知情人士透露，透過輝達牽線，黃樂成功爭取阿里巴巴成為客戶，並以這筆生意取得銀行貸款，籌措購買輝達晶片所需資金。對輝達而言，這項安排也有助於維持與中國企業的關係，留住阿里巴巴這類重要客戶。

2022年8月，拜登政府開始限制包括A100在內的先進AI晶片出口中國。隨著阿里巴巴取得輝達晶片越來越困難，輝達業務代表再次提出透過Megaspeed取得晶片的方案，由後者以東南亞為據點，向阿里巴巴提供晶片租賃服務。

報導指，2023年至2025年間，黃樂透過Megaspeed及與其家族有關聯的中國企業上海世紀利通（Shanghai Century Litong），將價值數十億美元、受出口禁令限制的輝達晶片走私至中國。上海世紀利通更在2023年10月取得輝達「優先雲端合作夥伴」（Preferred Cloud Partner）資格，享有優先取得晶片供貨的待遇。

Megaspeed與上海世紀利通取得的部分晶片，最終用於阿里巴巴、騰訊及中國規模較小的AI研究實驗室所營運的資料中心。黃樂曾擔任Megaspeed董事總經理8個月，之後卸任，正式切斷與公司的關係。

SBS新聞在報導中說，外界現在首次知道，輝達在促成阿里巴巴與Megaspeed合作中扮演積極角色。