中華民國駐越南代表劉世忠近日表示，在越南打拚的電子業台商過去都是單打獨鬥，但從他上任後，邀請傳統製造業和電子科技產業一起討論，「我們形成一個Team Taiwan來跟越南政府打交道，我覺得可以做到這樣是很不容易，這就是我們的底氣」。

中央社社長胡婉玲12日參訪位於河內的駐越南台北經濟文化辦事處，劉世忠親率代表處一級主管接待並舉行座談時做上述表示。劉世忠曾任台南市政府副秘書長、外貿協會副董事長及駐匈牙利代表等職，2025年2月起擔任駐越南代表。

劉世忠說，在越南的電子業主要台商過去都是各自打拚，各自跟他們的越南省政府談，也沒有透過代表處；可是他們現在願意跟官方單位合作，認為是有必要的，因為他們來這邊4、5年也開始面對很多問題，不是單一公司、單一管道就可以跟越南政府解決，而且他們也相信打「團隊戰」會比單打獨鬥來得更有利。

「所以我比較感到驕傲就是（上任）1年10個月，我可以把傳統的台灣商會，那個製造業的，跟後來才來的這些電子產業、科技產業，甚至未來AI的伺服器產業，我們都可以把兩個聯盟這些重要的代表全部都在這張桌子上，我們一起來討論，我們形成一個TeamTaiwan來跟越南政府打交道，我覺得可以做到這樣是很不容易，這就是我們的底氣」，劉世忠說。

談到派駐匈牙利與越南的不同之處時，劉世忠表示，匈牙利跟越南比起來，「我覺得越南很刺激，其實我是很喜歡這樣的戰場」，雖然辛苦，但也有很好的一個團隊來協助做第一線的工作。

劉世忠說，越南代表處有幾個第一，例如「我們是中華民國唯一在共產國家有設代表處的，還有辦事處，也有台商這樣一個淵源，所以顯見台越關係是一個非常複雜、非常微妙的關係」；而在領務量方面，也可以說是台灣駐全球外館第一。

駐越南代表處副參事、領務組組長蕭如雄表示，越南代表處的領務量居台灣外館全球第一，2025年受理領務量約19萬8000件，今年1月到10月的領務受理量已達17萬5000多件，較上年同期約16萬件更為增加。

他說，根據勞動部統計，目前在台灣的越南移工人數約30萬人，占移工總數91萬人約33%，僅次於印尼；在所謂的外國技術人力，就是中階技術人力，越南也僅次於印尼跟菲律賓；在新住民方面，根據移民署的資料，如果不包括陸港澳，單純就外籍配偶來看，越南是第一位。

在教育方面，代表處教育組組長歐季曦說，到目前為止，在台越南學生算是全台灣外籍生的第一名，總共約5萬3000人左右，由於許多越南學生對台灣的興趣逐漸提升，所以預計來台學生人數也會逐年再往上攀升。

經濟組副組長劉行健說，越南是台商全球布局的一個重地，從過去的傳統產業一直到最近幾年的電子產業，所以代表處的主要工作就是協助這些台商在越南投資經營。另外一個就是在跟越南官方合作方面，代表處會跟例如工商部或地方政府工商廳交流，探討合作機會。

胡婉玲會中提問台灣對越南的經貿策略， 劉行健答覆表示，主要是希望讓台灣政府跟民間力量相輔相成、結合起來，共同推動台越關係更加密切，成為在供應鏈上、經貿上更加密切的夥伴關係。

另外，政治組組長宋申武會中指出，台越關係很特殊微妙，要在互相瞭解彼此需求利益及雙方都能接受互惠互利的基礎之下，共同推動雙邊關係。而目前台越高層方面及對口官員的接觸，管道都是非常暢順。

至於僑務方面相關工作，僑務秘書吳竣升說，主要包含海外僑民服務、僑教推廣、僑商輔導、僑生就學及提供海外僑民僑務新聞。他們會協助輔導商會會務運作，協助凝聚台商向心力，並提供相關僑民服務。