人工智慧（AI）新創公司Anthropic將於18日敲定備受矚目的首次公開募股（IPO）價格，讓一般投資人首度有機會直接投資一家獨立營運的AI巨擘，這項投資案也將成為檢驗AI投資熱潮還能持續多久的重要指標。

法新社報導，隨著投資人開始質疑鉅額AI投資能否帶來相應回報下，AI股票近期劇烈震盪。

華爾街同時也在消化美國期中選舉結果。民主黨取得國會參眾兩院控制權，而民主黨對AI發展抱持較為審慎的態度。

此外，身處AI基礎建設核心、也是Anthropic早期投資者之一的晶片製造商輝達（Nvidia），近期也受到執行長黃仁勳辭職事件衝擊。黃仁勳坦承曾與一名女性發生婚外情，而美國情報單位據報認為這名女性可能是中國間諜。

18日定價是指Anthropic與承銷銀行敲定股票最終售價的階段，適用對象為在這次發行中下單認購的投資人，通常在股票開始交易前一天晚間、股市收盤後進行。

Claude系列AI模型開發商Anthropic上週向美國證券管理委員會（SEC）提交的文件指出，計劃以每股70至78美元的價格，發行8億2500萬股股票。

Anthropic預計於19日在那斯達克（Nasdaq）掛牌交易，股票代號為ANT，上市後股價可能迅速突破發行價。太空探索科技公司（SpaceX）今年6月上市首日，股價上漲19%。

根據申報文件，Anthropic營收大幅攀升，今年第3季達到170億美元，遠高於去年同期的14億美元。截至10月31日，Anthropic按年化營收規模（AnnualizedRun-Rate Revenue）計算的營收約為810億美元，較9月底增加100億美元。

若以發行價格區間上限每股78美元計算，這次IPO預計可募資約644億美元。若將員工股票選擇權及限制型股票納入計算，Anthropic整體估值約達1.4兆美元。

兄妹檔阿莫戴（Dario Amodei）與丹妮拉．阿莫戴（Daniela Amodei），目前分別擔任公司執行長及總裁。兩人5年前離開ChatGPT開發商OpenAI後，與數名同事共同創立Anthropic。

外界原先預期Anthropic這次IPO募資金額可能高達1000億美元，若實現，將創下史上最大規模IPO紀錄。

然而，這次募資規模可能低於馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX上市時籌得的860億美元，當時SpaceX估值達1.77兆美元。

市場之前預估Anthropic估值最高可達2兆美元，但隨著華爾街AI概念股下跌，相關估值預期也隨之下修。

包括谷歌（Google）、輝達、超微（AMD）及微軟（Microsoft）等7家科技公司，已同意以IPO發行價格，透過另一項私募配售方式認購總額260億美元的無投票權股票。這些公司都是Anthropic的投資者，或是提供其運算能力的重要供應商。

根據軟體產業刊物SaaStr分析，Anthropic的5000多名員工預計可透過這次IPO獲得總額超過2000億美元的財富收益，這波財富效應也可能進一步擴散至舊金山經濟。

Anthropic在上市申報文件中指出，7名共同創辦人承諾，將把個人持有公司股權的80%捐贈給慈善機構。

Anthropic也表示，將把公司5%的股分投入新成立的公共利益基金。加上創辦人的捐贈承諾，以及公司為員工捐款提供的配對計畫，預計將有約20%的公司股分用於公共利益目的。