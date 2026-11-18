華爾街銀行預期，隨著過去推動全球股市多頭行情的AI投資快速成長開始降溫，明年全球企業獲利成長速度將大幅放緩。

英國金融時報報導，根據彭博數據，分析師在擬定2027年展望時，預估MSCI全球所有國家指數成分企業獲利將成長16%，遠低於今年33.5%的增幅。

高盛全球首席股票策略師歐本海默表示：「所有主要地區獲利成長都正朝大幅放緩的方向發展。」

高盛預期，明年各大主要市場的企業獲利年增成長率將減半以上。其中，美國企業獲利成長率將從今年的36%，明年降至11%，較為接近歐洲的成長速度；不含日本在內的亞太地區企業獲利成長率將從74%驟降至26%。

歐本海默說：「2027年的這些數字並不差，只是成長速度放緩的幅度相當大。」

超大規模雲端業者的資本支出成長速度預料將降溫，開始拖累相關產業，例如晶片製造商與記憶體公司。

分析師仍預期，未來幾年資本支出金額將持續增加，只是增速將低於近年水準。高盛預估，全球AI資本支出成長率將於2027年上半年觸頂，之後成長步調將放緩。

高盛上周在報告中估計，全球AI投資金額預期從2026年的1.1兆美元，2027年增至1.8兆美元，主要由硬體支出增加帶動。

歐本海默表示，企業獲利還將受到AI實體資產折舊的拖累，這將「對獲利造成負面影響」，此外，較高的利息支出也將開始反映在財報中。

巴克萊預期，美國企業獲利成長率明年將從今年逾30%降至15%。該銀行美國股票策略主管克里希納表示：「隨著2026年即將結束，過去四年美股表現格外出色的AI交易，正面臨迄今最嚴峻考驗。」他說，超大規模雲端業者的融資結構已變得「更加複雜、槓桿更高，也更容易受到市場變化影響」。

儘管企業獲利成長預料將放緩，多數分析師仍預期，標普500指數明年將繼續上漲，理由是近期科技股遭到拋售，已使股市估值回落至具有吸引力的水準。

巴克萊預估，標普500指數將從預測的2026年底7,950點，上漲約9%至8,700點。目前該指數約為7,325點。

歐本海默表示，儘管企業獲利成長正在放緩，但由於「估值已大幅下修」，美國股市「相較其他市場再次展現吸引力」。高盛建議，2027年投資人應提高美國及日本股票的配置比重，超越基準指數的權重。