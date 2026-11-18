美國擴大先進半導體出口管制，將新加坡等國納入須取得許可規範。新加坡副總理顏金勇今天說，正與企業合作評估新規影響；新加坡重視國際聲譽，不容許企業利用與新加坡的關係，在國際商業活動中規避或違反其他國家的法律。

美國商務部工業暨安全局（BIS）宣布新的「臨時最終規則」（Interim Final Rule），加強對出口至特定國家的先進半導體管制。根據新規定，出口、再出口或在境內移轉先進半導體至印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及巴西都須取得許可。

新加坡副總理顏金勇今天在新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival 2026）發表演講。他在談及布建基礎設施議題時，回應美國商務部新規。

顏金勇表示，新加坡重視國際聲譽，不容許企業利用與新加坡的關係，在國際商業活動中規避或違反其他國家的法律，對於違反法律的人士或企業，將採取行動。他並重申當局正與企業合作，評估新規定對其業務的影響，同時也與美國主管機關接洽了解相關新規定，探討協助企業獲取相關技術。

輝達前執行長黃仁勳坦承婚外情，位於新加坡的資料中心業者Megaspeed傳涉及晶片採購爭議。Megaspeed聲明指出，公司重視在美國出口管制法律下所承擔的符合規範義務，已聘請美國律師事務所查核。

美媒報導黃仁勳出軌其中一個對象是Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang），新加坡指出去年對Megaspeed等公司及負責人展開調查，認為黃樂曾提供不準確資訊，因此禁止其再入境，黃樂也離開新加坡。

此外，顏金勇宣布針對新加坡金融服務業的3項國家人工智慧任務，分別是強化金融犯罪防範、改善融資取得管道，以及促進安全的AI代理交易，將集結金融機構、科技公司、研究人員及政府機關，共同建立共享能力。

「首個任務是強化我們偵測及阻斷金融犯罪的能力」，顏金勇指出，必須串聯整個金融體系資訊，同時強化各金融機構內部的偵測能力，以便及早辨識可疑活動，並防止更多資金遭到詐騙，重點是在值得信賴的生態系中，建立可靠的合作夥伴關係。