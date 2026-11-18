美國收緊AI先進晶片出口管制，將泰國列入新增的出口許可要求國家，泰國中央銀行表示，新措施可能影響資料中心及相關科技產業投資，將與民間業者及相關單位討論，並進一步評估可能的衝擊。

泰國媒體Khaosod報導，泰國央行助理總裁兼發言人差雅薇（Chayawadee Chai-Anant）昨天表示，央行密切關注美國新措施，初步評估認為，資料中心及AI相關科技產業可能受到一定衝擊，但整體影響仍在評估中。

差雅薇指出，美國此次措施並非全面禁止晶片出口，而是要求業者提供額外文件。

她表示，AI相關投資主要涉及實體基礎設施，未來投資程序可能變得更加複雜。央行計劃與民間企業及相關機關討論，做好準備並評估影響。

美國商務部16日發布新規，防止第三國遠端存取先進AI晶片，相關新規也要求新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及巴西企業，若要取得最先進晶片，須向美國申請出口許可，以減少晶片遭非法轉運的情況。

泰國數位轉型專家、JIBSoft執行長暨D-vote共同創辦人通提（Thuntee Sukchotrat）昨天向中央社表示，美國新規發布之際，泰國資料中心投資正逐年增加，目前仍須評估有多少投資直接或間接受到影響，以及相關計畫可能面臨的衝擊。

據官方統計，截至9月，曼谷共有43座位於商業建築內的小型資料中心，另有6座獨立資料中心，其中3座已營運、3座仍在興建，但相關許可目前暫緩。