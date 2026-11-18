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歐洲科技新創今年募資估達810億美元 創2015年來次高紀錄
創投公司Atomico今天發布的報告顯示，歐洲科技新創公司正吸引更多投資人青睞，預計今年將籌集總計810億美元的資金。
今年募資總額較去年增加62%，也是這項調查自2015年開始以來的次高紀錄。
Atomico合夥人韋邁爾（Tom Wehmeier）告訴路透社：「人才、資金和需求等所有要素其實都已具備，但這些資源不是受到阻礙，就是未能妥善配置。」
歐洲民眾在退休基金、保險公司和銀行帳戶中的儲蓄總額達50兆美元。韋邁爾說：「但其中只有0.01%流入歐洲創投基金，用以支持本土創新。」
歐洲投資規模仍遠低於美國。預計美國科技新創今年將吸引4500億美元投資。
報告指出，預計德國新創公司2026年將籌集134億美元資金，較前一年增加89%，資金主要流向已具一定規模的企業。
軍事AI開發商Helsing、機器人製造商Neura Robotics以及無人機製造商Quantum Systems，近幾個月來各自獲得超過10億美元的融資。
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