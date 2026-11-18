彭博報導，AI熱潮讓台灣成為亞洲晶片富豪最集中的地區，今年台灣14名半導體產業億萬富豪的財富合計暴增284億美元（約新台幣9045億元），超越南韓與中國。從台積電、聯發科到晶片測試設備業者，AI商機持續造就新富豪，讓台灣成為名副其實的「超級財富島」。然而，隨著台股創下25年來最慘烈的單周跌勢，投資人也開始擔憂，這波造富熱潮究竟還能持續多久？

自從聊天機器人ChatGPT在2022年問世，台灣企業家短短幾年間便累積規模僅次於美國加州的晶片產業財富。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），截至11月10日，台灣14名晶片富豪總身價達972億美元，較年初的688億美元增加41.3%，其中2人更是今年新晉升的億萬富豪。

相較之下，南韓6名晶片富豪今年財富增加250億美元（約新台幣7926億元），增幅65%；中國7名晶片富豪則增加23億美元（約新台幣元732億元），增幅僅4.2%。

這波造富熱潮並非只有台積電等大型企業受惠。致茂電子共同創辦人黃欽明與陳文茂，今年雙雙躋身億萬富豪行列，身價分別達14億及13億美元。致茂是輝達GPU系統級測試設備的獨家供應商，市值在不到4年間暴增434%。其他富豪還包括鴻勁精密創辦人謝旼達，以及信驊科技創辦人林鴻明，後者今年財富大增56%，達26億美元，其公司在伺服器管理晶片市場占有率接近80%。

統一證券投顧董事長黎方國表示，台股今年一度上漲70%，漲幅高居全球之冠，是他從事股票業務30多年來罕見的行情，也造就許多百萬富豪與億萬富豪。台灣經濟同樣受惠AI需求，第3季成長率超過14%，連續4季維持兩位數成長，高盛10月底也因此上調台灣經濟成長預測。

然而，AI熱潮也開始出現裂痕。台股近日創下25年來最慘烈的單周跌勢，AI概念股遭到拋售，台灣股市陷入修正，並出現2022年以來最長的連續賣壓。美國又準備限制中國透過遠端方式取得先進AI晶片與伺服器，進一步打擊市場信心。為穩定股市，台灣金融監管機關與財政部相繼出手，包括限制放空交易。

投資台灣及亞洲科技企業的Insignia Ventures Partners創始管理合夥人陳映嵐（Yinglan Tan）警告，AI供應鏈大型企業彼此緊密相連，只要其中一家遭受衝擊，就可能引發巨大連鎖效應，不僅造成資金流失，也可能讓這波AI熱潮催生的企業失去工作機會與商機。

儘管投資人對AI產業的疑慮升高，分析人士認為，台灣在晶片供應鏈各項關鍵技術占據的優勢，仍有助於抵禦市場動盪。花旗集團分析師最近上調致茂目標股價，認為AI基礎設施持續擴建，將繼續帶動測試設備需求。

台灣新富豪不斷增加，也吸引國際銀行積極搶進。法國巴黎銀行全球財富管理業務執行長龍維勝（Vincent Lecomte）11月將台灣列為「首要優先市場」，加入其他私人銀行爭取台灣富豪客戶的行列。

對於AI財富熱潮能否延續，黎方國以淘金熱比喻，指出台灣企業扮演的是提供「鎬與鏟」的供應商角色。他說：「只要美國的AI熱潮持續，台灣就會繼續賣鏟子。」