自2025年初以來，美股科技七雄中只有兩家公司的股價報酬率超越標普500指數。分析師認為，這與兩家公司整合AI的策略有關。

這段期間，Alphabet股價累計上漲50.8%，蘋果（Apple）上漲42%，都高於標普500指數29%的報酬率。亞馬遜（Amazon）、Meta、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）則都落後大盤。

MarketWatch報導，晨星（Morningstar）分析師柯文（William Kerwin）表示，市場正在「挑選AI贏家」。Alphabet受投資人青睞，部分原因是旗下張量處理器（TPU）可與輝達晶片競爭，前沿AI模型Gemini也能與OpenAI和Anthropic的模型抗衡。

蘋果沒有自有AI模型，但把AI用於改善使用者體驗，並透過合作夥伴推進相關應用，在AI開發上的支出也明顯低於同業。

Tandem Investment Advisors共同投資長卡魯（Ben Carew）表示，蘋果「做出明智決定」，沒有像其他科技七雄一樣投入巨資參與AI競賽。他指出，市場可能認為其他公司的鉅額支出未必能帶來相稱的回報。

Moffett Nathanson分析師莫菲特（Craig Moffett）指出，蘋果的吸引力恰恰在於它與整體AI題材的關聯性較低。當投資人擔心主要對手能否從AI基礎設施支出中獲利時，便可能轉向蘋果，將它視為「安全」選擇。

但蘋果也面臨挑戰。莫菲特認為，iPhone 18系列的市場表現遠不如去年的iPhone 17；AI代理也可能繞過蘋果，削弱該公司對自家系統的掌控。

Alphabet則受惠於投資人看法的明顯轉變。卡魯表示，Alphabet已將自己定位為AI競爭者，旗下TPU業務甚至可以說已侵蝕輝達在晶片市場的市占率與主導地位。

不過，兩家公司近期股價走勢已出現分化：蘋果股價距離上周創下的收盤高點不到2%，Alphabet股價則較5月的收盤高點下跌約30%。