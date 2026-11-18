Zoom、匯豐銀行、美國有線電視新聞網及宜家家居等知名企業網站因第三方平台遭駭而受到波及，駭客企圖藉此竊取加密貨幣及信用卡資料，並鎖定蘋果iPhone用戶發動攻擊。這起事件影響全球178個機構網站，部分企業已停用相關第三方程式碼。

綜合路透社和法新社報導，研究人員赫姆（Scott Helme）指出，駭客透過企業用來客製化網站使用者體驗的數位平台Optimizely，在橫跨多個產業的178個機構網站中植入惡意JavaScript程式碼，鎖定造訪這些網站的用戶。

Optimizely證實此事，表示已發現「一起資安事件，有未經授權的第三方利用Experimentation的漏洞，在部分客戶專案中植入惡意JavaScript程式碼」。

赫姆表示，這些程式碼試圖將加密貨幣付款地址替換成攻擊者的錢包地址。

赫姆在部落格寫道：「攻擊者的加密貨幣錢包在11月16日短短約9小時內，就收到約7040美元（約新台幣22.4萬元）。」

赫姆指出，這些惡意程式碼還試圖在用戶進行刷卡付款作業時加以擷取、竊取Cookie與螢幕截圖，並針對蘋果iOS裝置部署漏洞攻擊程式碼。

蘋果透過電子郵件表示，駭客鎖定的底層漏洞已於去年修補，使用最新版本軟體的用戶應可免受這類漏洞攻擊。

Optimizely表示，已修補漏洞，從受影響專案中移除遭植入的程式碼，採取措施保護受影響的用戶帳號，並增設防護措施，防止未經授權的程式碼傳送給用戶。

路透社目前無法證實惡意程式碼是否在所有受波及網站上都已成功運作，也無法評估因此造成的資安外洩程度。

Salesforce與宜家家居（IKEA）表示，正在調查這起與Optimizely程式碼遭變更有關的事件。Salesforce表示，已停用來自該平台的程式碼，以防萬一。

易速傳真公司（Equifax）表示，已立即調查此事，並停止使用該平台。該公司表示：「我們尚未發現系統遭入侵的任何證據。」

匯豐銀行（HSBC）表示，旗下網站並無未經授權的程式碼在執行。蘋果、Zoom與美國有線電視新聞網（CNN）未立即回應置評請求。

這起事件凸顯，仰賴網站嵌入第三方軟體的企業與機構，正面臨日益升高的資安風險。

根據區塊鏈情報公司Chainalysis的資料，自2021年以來，加密貨幣駭客攻擊已造成逾223億美元（約新台幣7100億元）資金遭竊。上個月，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）發生一起與北韓有關的資安事件，導致63億美元（約新台幣2000億元）遭竊。