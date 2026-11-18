AI熱潮才短短數年，台灣半導體供應鏈企業家已打造出亞洲最大的晶片財富聚落。彭博億萬富豪指數顯示，今年台灣14位晶片業大亨的財富合計增加284億美元，增幅達41%，總額來到972億美元。不過，隨著全球AI交易出現裂痕、台股近期重挫，這波財富榮景還能維持多久？

彭博資訊報導，自ChatGPT於2022年問世後，台灣短短幾年便形成一個只有美國加州能匹敵的晶片富豪群，財富來源也從台積電等指標企業，擴散至測試設備、伺服器管理晶片等較少受到關注的領域。

致茂電子共同創辦人黃欽明與陳文茂，今年身家分別增加60%與45%，達14億與13億美元，雙雙跨過10億美元門檻。

早在AI熱潮爆發十多年前，致茂就已成為輝達（NVIDIA）GPU系統級測試設備的獨家供應商。這層合作關係帶動致茂市值在不到四年內大漲434%至150億美元。

另一個例子是信驊科技創辦人林鴻明，今年財富增加56%到26億美元。信驊生產伺服器管理晶片，協助資料中心業者遠端監控、管理伺服器，目前掌握全球近80%的市場。

但AI供應鏈環環相扣，台灣也承受連動風險。台股近期創下25年來最慘單周表現，並在2022年以來最長的連跌走勢中進入修正。美國推動限制中國取得先進晶片與伺服器，加重市場疑慮。台灣主管機關已出手，包括限制放空。

新加坡創投公司Insignia Ventures Partners創始管理合夥人Yinglan Tan表示，AI供應鏈大型業者彼此緊密相連，任何一家受到衝擊，都可能造成廣泛影響，損失不只涉及資金，也可能波及這波熱潮催生企業的工作機會與生意。

不過，台灣供應商在特定技術領域的優勢，仍可能提供支撐。花旗分析師近期調高致茂目標價，指公司將持續受惠於AI基礎設施建設。

統一投顧董事長黎方國表示：「台灣企業是『賣鏟子』的供應商。只要美國AI熱潮持續，台灣就能繼續賣鏟子。」