加拿大和中國同意進一步減免關稅，兩國汽車產業合作也可能變得緊密，白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）公開警告稱，中國正在「生吞活剝」加拿大，甚至嘲諷說：「溫哥華早就不是卑詩省，而是中國的。」

加拿大CTV新聞報導，納瓦洛在社交媒體上發布了一篇自稱是致加拿大總理卡尼（Mark Carney）的「備忘錄」，批評加拿大不應拿中國作為與美國談判的籌碼。他寫道：「你真的威脅要打『中國牌』來對付美國嗎？這是極大的冒犯。你更應該擔心的是中國會把加拿大生吞活剝，事實上他們已經這麼做了。溫哥華早就不是卑詩省，而是中國的了。」

美國駐加拿大大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）隨後也轉發了這則貼文。

這番言論是針對卡尼日前提到，如果與美國的貿易談判無法維持北美汽車業一體化，加拿大可能尋求中國車廠合作。

卡尼正在中國深圳出席APEC峰會，並與中國國家主席習近平會面。兩國領袖同意互減關稅，加拿大豬肉及部分海產獲得中國關稅減免，而更多中國鋼鐵和鋁產品亦獲準進入加拿大市場。

至於兩國有沒有觸及敏感的汽車產業討論，公開會談文件中並未說明。

汽車業是美加貿易戰的核心，美國總統川普宣布2027年1月1日起，將對加拿大製造的汽車及汽車零組件關稅提高至50％，這對加拿大來說是毀滅性的打擊。

面對美方施壓，卡尼早前表示，北美汽車製造業的未來取決於貿易談判結果，若談判無果，加拿大將尋求與歐洲或亞洲合作，包括中國和日本。當被問及這是否為對美談判的籌碼時，卡尼回應這並非籌碼，而是「有來有往的正常反應」。

今年初加拿大允許每年最多4.9萬輛中國電動汽車進口關稅從100%下調至6.1%，以換取中國調降加拿大油菜籽產品的關稅。渥太華也積極探索中國電動車在加拿大設廠的可能性。

加拿大公布的最新數據顯示，2026年前9個月，加拿大對中國的出口額激增40%，達到335億加元（約新台幣7715億元），成長幅度遠超其他貿易夥伴；同期自中國進口的商品總額則為688億加元（約新台幣1.54兆元），比去年同期微幅增加約7億加元。

針對納瓦洛的強烈警告，卡爾頓大學（Carleton University）商學院教授李伊（Ian Lee）表示，加拿大與中國走得太近，可能會讓接下來的《美墨加協定》（USMCA）談判陷入「驚濤駭浪」。

他說納瓦洛的言論直接反映了川普本人的立場。「總理卡尼正在走一條非常危險的鋼索，他必須極度謹慎，避免進一步激怒或疏遠美國。」

今年1月，川普曾發文警告，若加中擴大貿易，中國將在第一年內「吞併」加拿大，並諷刺寫道：「看到曾經偉大的加拿大被中國徹底接管令人難過，我只希望他們別去碰冰球！」