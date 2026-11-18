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台積電ADR跌逾3% 日月光聯電也收黑 台指期夜盤下跌219點
台股ADR周二（17日）收跌，台積電ADR收盤挫跌3.68%，報每股359.69美元，是費城半導體指數中跌幅最重個股，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,370.07元，較台北交易股票溢價率縮為9.22%。
日月光也下跌近3%，聯電跌逾1%。這反映美國商務部16日緊縮先進AI晶片及伺服器管制規定，除加強遠端算力存取限制，也收緊晶圓代工及封測廠的出口豁免。
台指期夜盤下跌219點，跌幅0.55%，收在39,792點。
美股三大指數收黑，道瓊工業指數17日收盤下跌848.75點，跌幅1.64%，收報50,759.42點；標普500指數跌76.06點，跌幅1.03%，收報7,340.53點；那斯達克指數下跌181.37點，跌幅0.74%，收報24,328.38點。
費城半導體指數小漲32.23點，漲幅0.34%，報9,642.88點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 524.34 -2.96 520.00 0.83
中華電 CHT 162.69 -0.84 164.50 -1.10
台積電 TSM 2,370.07 -3.68 2,170.00 9.22
聯電 UMC 93.17 -1.39 92.40 0.83
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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