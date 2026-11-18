西班牙政府宣布明年起最低工資調漲5.3%至每月1286歐元，且年付14個月，若以年付12個月計算，平均月薪為1500.3歐元（約新台幣5萬4415元）。由於大選在即，此舉被商界批評為選舉考量。

距離大選12天，西班牙部長會議在17日批准了2027年度工資成長方案，將最低工資和軍公教公職人員薪資分別調升5.3%和4.5%。

自明年1月起，每月最低工資自1221歐元調高至1286歐元，增加65歐元，且加薪額度不需繳納所得稅。由於西班牙全年支付14個月薪資，法定最低年薪將達1萬8004歐元。

若以歐盟統計局（Eurostat）採取的每年支薪12個月模式計算（年薪1萬8004歐元除以12個月），西班牙每月最低薪資則達1500.3歐元。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，此次漲幅高於10月份通膨率4.3%及勞動部諮詢委員會所建議的調幅4.9%。

西班牙政府表示，此輪調薪將有250萬名勞工受惠，尤其是婦女、青年與移民，且集中在農業、家事服務與餐飲從業人員。

財政部也提高了個人所得稅的抵扣額度，主要惠及無子女的單身人士，他們通常不符合稅收優惠。

儘管西班牙2大工會包括總工會（UGT）及工人委員會（CCOO）先前曾呼籲政府將薪資漲幅提高至7%，對此項調薪決議，仍表示值得慶祝。

代表商界領袖的西班牙企業組織聯合會（CEOE）則批評勞工部僅「通知」、卻未「諮詢」他們，認為這項措施帶有選舉考量，是執政黨團針對11月29日國會大選的競選活動之一。

隨著這回調薪，自2018年西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）上任起，西班牙最低工資共將上漲74%，自每月736歐元調升至1286歐元；同期間物價上漲28%，表示最低工資購買力提高了超過40%。

此外，公部門也將加薪4.5%，根據公職專業不同，年薪調高額度有差，行政人員每年約可多領1440歐元、國家警察約1900歐元、教師約2700歐元、醫生約3700歐元、法官約4000歐元不等，共將惠及約300萬公職人員。