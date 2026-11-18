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市場關注科技股前景與輝達財報 美股多收低
投資人對科技股展望憂心忡忡之下，拋售AI產業相關類股，美股主要指數今天多收跌。不過，AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）盤後公布上季財報和本季財測均優於預期，帶動盤後交易上漲。
道瓊工業指數下跌848.75點或1.64%，收報50759.42點。
標普500指數下挫76.06點或1.03%，收在7340.53點。
那斯達克指數滑落181.38點或0.74%，收24328.38點。
費城半導體指數微幅上漲32.23點或0.34%，收9642.88點。
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