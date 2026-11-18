人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳上週請辭後，輝達今天公布第4季營收預估超乎華爾街預期，投資人稍微鬆口氣，輝達盤後股價一度彈漲2%。

路透社報導，輝達美股收盤跌0.5%，盤後交易在財報利多激勵下，一度上漲約2%。該股今年以來累計跌幅約17%。

輝達預估第4季營收1300億美元，波動範圍為正負3%，優於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編分析師預估值1252.5億美元。

輝達第3季每股盈餘經調整後為2.68美元，高於市場分析師預估值2.48美元。

輝達第3季營收為1158.4億美元，優於市場分析師預估值1091億美元。

這是共同創辦人黃仁勳上週請辭執行長以來，輝達首度公布財報。而在營收和獲利方面均傳捷報，超乎市場預估。

輝達股價11月以來已下跌24%，並在上週連續第6週週線收黑，創下2012年以來最長跌勢。