美國娛樂業巨擘迪士尼（Disney）今天公布，至10月為止的季報優於預期，營收較去年同期成長16%至259億美元，歸功於旗下主題樂園遊客人次增加及串流平台和體育頻道收視強勁。

法新社報導，迪士尼旗下擁有眾多超級英雄角色的漫威影業（Marvel Studios）上季串流觀看量較歷史基準大增1倍，且其主題樂園和郵輪等實體娛樂業務扣除上季多出的1週後，體驗人次較去年同期增加4%。

迪士尼指出，其在法國巴黎的主題樂園業績呈現強勁成長，在中國上海和香港的主題樂園上季入園人次則「惡化」。

迪士尼今年4月裁員約1000人，10月再裁員300人，大多在行銷和行政支援部門。迪士尼今天表示，裁員行動將令其現行會計年度花費3億9200萬美元，預估到2029年可年省30億美元支出。