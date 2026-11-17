國際美元匯率從今年夏季以來的強勁升勢，已經弭平了去年4月「解放日」以來的跌幅。美元對一籃子六種主要貨幣的美元指數17日一度上升0.2%，至103.78，寫下去年4月初以來新高，主因匯市預期聯準會（Fed）將進一步升息，以抑制通膨。

本周歐元／美元匯率貶破1.10，也是「解放日」以來首次。美元指數本月來上揚約1.7%。

從今年9月Fed開始升息以來，美元便節節攀高；聯邦資金利率期貨顯示，交易商預料12月Fed將再度升息，且明年將再升息2碼。10月美國消費者物價指數（CPI）月升0.4%，高於預估，以及理事沃勒表示12月會議Fed應考慮一次升息2碼，使市場的升息預期更強。

升息預期已推升美國公債殖利率，10年期殖利率再度站上5%。ING外匯策略專家皮索利表示，「這是由總體經濟帶動的美元升勢」。

去年美元大幅貶值，主因川普的「貿易戰」引發投資人拋售美國資產，以及擔憂關稅對美國經濟成長的衝擊；今年美元回升，則是受到美國股市急漲，促使資金強勁流入美股，加上美國經濟數據表現強韌。

另外歐元區多國負債沈重，尤其是法國及比利時，以及中國等其他地區經濟成長減弱，都壓抑歐元及其他貨幣。美元升值也加重開發中經濟體的財政壓力，使新興貨幣走貶。