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路透：川普政府擬限制中國資料中心設備 科技巨頭遊說未果
路透社獨家報導，知情人士透露，川普政府計畫推動限制中國資料中心設備進口，即便亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、Meta及其他美國科技公司遊說反對。
路透社8月曾報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）基於國家安全考量，尋求禁止美國進口中國製新型光收發器。這類設備可讓資料在資料中心內透過光纖纜線以光速傳輸。
但這項措施的反對聲浪超乎先前所知。亞馬遜、Google、Meta、CoreWeave及思科（Cisco）今年稍早曾加入微軟（Microsoft）的行列與白宮官員會面。
兩名知情人士透露，這些企業的主管當時告訴白宮官員，美國企業可能需要長達10年時間，才能符合相關要求。
值此之際，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與一名疑似中國間諜的女子有染一事曝光，也讓華府再度出現呼籲對中國科技威脅採取更強硬立場的聲浪。
華府對中鷹派人士憂心，中國可能透過中國製光收發器竊取資料、安裝惡意軟體，或干擾美國資料中心運作。
美國聯邦傳播委員會、亞馬遜、Google、Meta、CoreWeave及思科均未回應置評要求，微軟則不予置評。
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