國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃十六日警告，全球經濟過度依賴人工智慧（ＡＩ），彷彿「只靠一條腿站立」，一旦動搖恐將危及全球金融穩定。

喬治艾娃在東協峰會場邊接受美國財經媒體ＣＮＢＣ專訪時表示，若投資信心驟降，資金撤出ＡＩ，將削弱經濟成長，「全球經濟現在單腳站立，靠的就是ＡＩ這條腿，一旦這條腿動搖，就可能引發金融穩定問題」。

ＩＭＦ估計，ＡＩ企業之間的循環融資規模已逾一兆美元，其中約三分之二來自舉債。這類融資是指投資人投入ＡＩ企業的資金，最終又透過採購訂單回流至投資人手中。喬治艾娃表示，這個規模目前還不算龐大，但成長速度相當快。

喬治艾娃表示，投資人對ＡＩ的狂熱，反映市場期待已超過技術實際成果，估值攀升後有必要進行「一些修正」。ＩＭＦ去年十月警告，若ＡＩ表現不如預期，可能引發各類資產失序修正；在最悲觀情境下，美國股價二○二六年可能下跌百分之廿；到二○二八年，全球經濟產出也可能比基準預測低百分之一點一。

與此同時，美國聯準會（Fed）開始模擬ＡＩ可能如何重塑經濟。聯準會主席華許指出，聯準會正以三種可能的腳本，觀察ＡＩ可能對美國經濟的影響。首先是經濟成長將高於長期水準，勞工及雇主皆蒙其利，失業率維持低點；其次為經濟成長升高，但工作機會可能被摧毀；第三是AI對生產力影響令人失望，股市重挫，經濟成長減緩以及失業居高。