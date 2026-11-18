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輝達財報 四方向聚焦
輝達今日清晨6時整舉行財報電話會議，這是創辦人黃仁勳離職後、財務長柯蕾絲接任臨時執行長後主持的首次財報電話會議，外界聚焦四方向：
財報表現：輝達上季財報幾乎確定會達成或超越自家目標，外界更關心，下一個會計年度的營收年成長率，能不能高速成長？
接班計畫：董事會是否有明確接班計畫？新任執行長人選？
大陸業務：美國政府收緊對大陸AI晶片管控，是否對輝達營收成長構成風險。
融資風險：輝達對客戶等的融資案是否生變？
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