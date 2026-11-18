日本首相高市早苗17日提議，成立亞洲版的國際能源總署（IEA），以便區內國家在遭遇危機時，能合作採購石油。另外，她也提案開放日本國內閒置的儲油設施，以收取使用費的方式，替東南亞國家代儲原油，讓各國在緊急時刻享有優先購油權。 高市17日於馬尼拉東協峰會期間舉行的「亞洲零排放共同體」（AZEC）會議上，提出成立「亞洲石油安全工作組」（Asia Petroleum Security Task Force），也就是所謂「亞洲版IEA」，預計開放AZEC參與國加入。 該小組將共享石油市場及原油儲備等的知識與經驗，也要蒐集及分析數據，協助穩定市場，並負責制定規則，規範會員國如何緊急釋出儲油、如何分享等。 高市也宣布，IEA將在東京設立新辦事處，這個辦事處會參與「亞洲版IEA」的運作，並扮演核心角色。 IEA成立時，日本即為其中一員，但東南亞國家未加入IEA。日本主導成立亞洲版IEA，以推動亞洲合作購買石油。IEA是為因應第一次石油危機，於1974年成立。IEA要求會員國，必須維持相當於90天用量的石油儲備。 此外，東南亞國家推動建立共同石油儲備，高市則提出相關措施，考慮用日本閒置的石油儲備設施，替

2026-11-18 02:45