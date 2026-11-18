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輝達AI代理專用CPU 明年初出貨
輝達創辦人黃仁勳雖離職，輝達進軍加速運算市場速度不放緩，昨（17）日宣布，Vera CPU機櫃預計明年初起由戴爾、慧與科技、聯想與美超微等業者陸續出貨。輝達強調，Vera CPU專為AI代理（Agentic AI）與高效能運算（HPC）打造，提供更高效能，能源效率較x86 CPU提升兩倍。
輝達創辦人黃仁勳先前訪台時表示，當AI代理人調用工具、存取資料庫或讀取記憶時，需要極低延遲回應，Vera CPU是「為代理打造的CPU」。
輝達提到，Vera CPU機櫃級平台適用於HPC環境，結合輝達首款完全客製化的資料中心CPU與HPC網路的標準，為最先進的科學建模、模擬與AI代理式科學提供極致效率與資料吞吐量。
Vera CPU機櫃級平台整合192個Vera CPU，透過輝達Quantum-X800 InfiniBand網路進行互連，滿足氣候建模、分子動力學及其他次世代科學工作負載所需要的龐大效能需求。
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