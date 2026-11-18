輝達（NVIDIA）雖深陷管理層變動問題，但持續展現在高速運算技術領域的企圖。在Supercomputing 2026（SC26）大會宣布新GPU晶片Rubin HPC，用以加速科學、工程與分析領域，成為幫助科學領域推進的一大利器，展現將AI與傳統高效能運算（HPC）整合的企圖心，預計2028年上市。

AI大廠持續以晶片和語言模型加速科學進展，Google以TPU和Gemini模型推動對蛋白質結構的運算，輝達展現在AI晶片的地位，也推出專為科學、工程打造的新品，展現AI技術。

Rubin HPC GPU也是Vera Rubin平台產品，配備超過5萬個CUDA核心，創下單顆GPU的CUDA核心數量紀錄。它具備稀疏資料加速能力；採用第七代Nvidia NVLink互連技術加快GPU之間的通訊效率。Rubin HPC加速模擬演算速度，大幅縮短從探索到科學發現與工業設計的時間。

輝達超大規模與高效能運算副總裁Ian Buck指出，AI代理在科學領域應用，更快的模擬就意味著更快的發現。Rubin HPC加速AI代理測試構想並引導後續步驟的模擬，協助科學家與工程師探索更多可能性，更早突破產品研發瓶頸。