泰國總理阿努廷與美國總統川普17日在馬尼拉簽署聯合聲明，為雙方達成「對等貿易協定」（ART）邁進一步。

泰國外交部長希哈薩隨後受訪時證實，泰國將逐步實現零關稅，並向美國豬肉開放市場。

美國總統川普17日抵達馬尼拉，出席「四方安全對話」（Quad）領袖會議及東協－美國特別峰會，阿努廷在馬尼拉與川普會面，並共同簽署該聲明。

川普表示：「我們為這項協議已經努力談判很長一段時間，這將是一項對雙方都有利的絕佳協議。」 阿努廷則說：「還有一些事情需要處理，但我有信心，這項協議很快就能準備好供我們簽署。」

川普還說，根據這項協議，泰國將取消所有美國出口商品的關稅，並大幅撤除美國汽車、醫療器材、藥品、乙醇及家禽產品面臨的非關稅貿易障礙。此外，泰國還將額外採購約26億美元的美國農產品。

泰國外長希哈薩隨後接受彭博電視台採訪時確認，泰國將逐步實現零關稅，並向美國豬肉開放市場，「我們都必須做出犧牲和妥協。但我們又能怎麼辦呢？美國是一個巨大的市場。」

在此之前，泰國官員曾將豬肉市場為談判的底線。泰國還將購買美國大豆和其他農產品，其中一部分將用於生產出口商品。