蘋果首款AI眼鏡設計方向與規格傳聞越來越多，市場預料蘋果最快明年就會加入AI眼鏡戰局。進逼AI眼鏡霸主Meta地位，同時也有助於擴大AI眼鏡市場商機與產值。

根據各大國際研調機構資料，2026年全球AI眼鏡出貨量將高速成長，預估落在1,500萬至1,750萬副之間，2030年擴大為5,000萬副以上，這波成長主要受惠於Meta與陸系品牌的熱銷推動，加上蘋果和Google陣營陸續入局，推升市場商機擴大。

現階段AI眼鏡主要由Meta主導，市占率超過七成，效能與功能均遠超過競爭對手，因結盟眼鏡龍頭廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica），將科技無縫導入時尚，無論是出貨量或產品線完整度都遠高於其他競爭對手。

Google與蘋果正積極投入AI眼鏡市場。Google以強大的Gemini大語言模型與即時翻譯演算法為核心，結合三星的硬體製造與傳統眼鏡品牌，正搶進AI眼鏡戰場。