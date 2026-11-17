美股三大指數17日早盤同步下跌，那指開高後轉跌，DXY美元指數已收復川普「解放日」以來所有失土，市場如今聚焦輝達即將發布的財報以及萬眾矚目的Anthropic首次公開發行股票（IPO），尋求AI相關投資的風向。

道瓊工業指數下跌0.69%，標普500指數挫0.24%，那斯達克在平盤以下游走，費半漲近1%後漲幅收斂至0.4%，台積電ADR跌1.8%。

追蹤美元兌六種主要貨幣的DXY美元指數，17日一度上漲0.2%至接近103.60，可望創下2025年4月2日以來的最高收盤水準；當時川普祭出的全面性關稅曾引發全球市場動盪。

Columbia Threadneedle Investments投資組合經理Ed Al-Hussainy表示，美元貶值論已經安息（RIP）了。他也說，去年削弱美元的力量，包括勞動市場疲軟與聯準會降息等因素，如今都已逆轉。

輝達即將在17日美股盤後發布財報。Anthropic在17日修訂的申報文件中，將其美國IPO發行價格區間維持在每股70至78美元，預計於18日確定最終發行價。CNBC引述知情人士說法報導，Anthropic可能把價格訂得比目標區間還高。

Lumentum漲3%，Coherent也漲近3%。路透引述知情人士透露，儘管亞馬遜、Google、Meta等科技巨擘反對，川普政府仍打算繼續推動禁令，阻止中國製光收發模組進口美國。

美國銀行的一項調查顯示，基金經理人對全球AI熱潮的樂觀情緒正在消退，以20年來最大幅度削減持有的科技股部位。

美銀策略師Michael Hartnett在一份報告中寫道，投資者也發出一個「強烈」訊號，即企業應該暫停AI支出。創紀錄的淨38%受訪者認為企業投資過度，52%預計未來六個月會有一家AI超大規模雲端服務商宣布削減資本支出。他在報告中說，「繁榮和AI帶來的亢奮情緒已經結束」。