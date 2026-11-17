美國10月零售銷售微幅上揚，凸顯美國經濟維持正向動能，強化聯準會（Fed）12月升息的預期，對Fed利率最敏感的2年期公債殖利率，17日聞訊升至盤中高點。

美國商務部人口普查局公布，10月零售銷售月增0.2%，高於市場預期，但遠低於9月未經修正的月增0.8%。

然而，潛在需求指標，也就是扣除汽車、汽油、建材、食品服務的控制組零售額（核心零售銷售）增加0.6%，高於經濟學家預測的0.3%，並寫8月以來新高。政府計算國內生產毛額（GDP）的商品開支時，會納入核心零售銷售。

這份報告顯示，第4季之初，消費者需求好壞參半。就業市場穩定、加上美股先前攀漲，協助家庭撐過廣泛的物價漲勢；生活必需品如糧食與能源，價格均上揚。

亞馬遜、沃爾瑪、Target等在10月的季節性促銷，或許也有助支撐銷售。業者指出，通膨環境讓消費者更在意性價比。

13個零售項目中，有七個走升，包括非實體零售商、健康與個人照護商店、加油站、建材商等。家具、汽車、嗜好用品買氣則下滑。