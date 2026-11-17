隨中東紅海與曼德海峽局勢逐步回穩，長榮海運和海洋網聯船務近日分別重返蘇伊士運河來往歐亞。埃及運河管理局表示，兩大航商標誌性行動代表紅海核心航道重返常態化，也體現蘇伊士運河是連接東西方的重要樞紐。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）宣布，台灣的長榮海運（Evergreen）與日本的「海洋網聯船務」（Ocean Network Express，ONE）分別於8日與15日恢復航行蘇伊士運河。兩家航運的航線都是直接連通遠東與西北歐的主要港口。

報導指出，長榮海運超大型貨櫃輪「EVER EON」8日自荷蘭出發，通過蘇伊士運河後前往新加坡。海洋網聯的貨櫃船「ONE CONTINUITY」號則在15日從新加坡經蘇伊士運河前往荷蘭。

紅海和曼德海峽過去3年發生多起攻擊商船事件，主要航運公司於2023年底開始改道繞過好望角。拉比對此表示，長榮海運和海洋網聯等主要航商陸續復航蘇伊士運河，具有高度指標意義，「毫無疑問地，這證明蘇伊士運河是東西方貿易永續發展的最佳選擇」。

此外，他還提及，長榮也另規劃持續增加通過運河的航班，以全面恢復在紅海及中東區域的航線部署。而海洋網聯所屬的「卓越聯盟」也另有3艘船即將恢復通航。

拉比補充說，受惠於長榮及海洋網聯等國際大型航商逐步恢復中東航線，埃及蘇伊士運河的營運收入近期出現爆發性反彈。據運管局5日統計，運河在今年10月創下紅海危機爆發以來單月最高收入，達到7.24億美元。

報導指出，紅海海域動盪嚴重打擊運河的交通和收入，2023年通過運河的船舶數量減少近一半，2024年全年營收暴跌60.7%。

「ONE CONTINUITY」船長舒馬科夫（OleksandrShumakov）表示，相較於過去近3年被迫繞行非洲好望角，現在重返紅海與蘇伊士航道後，可大幅縮短亞歐之間的航行距離，不僅交貨速度大幅加快，更顯著降低燃油與營運成本。

同時，舒馬科夫也對埃及政府近年拓寬運河與增設雙向通航河段表示肯定，讓大型商船通行時更加安全順暢。

2021年3月，長榮海運貨輪「長賜輪」（EverGiven）曾因卡在運河兩岸間，造成蘇伊士運河雙向航道中斷長達6天，成為全球航運新聞焦點。當時長賜輪在北上通過運河時遭遇強風與沙塵暴，導致船身偏離航道造成船頭卡在河道事故。

拉比強調，蘇伊士運河現已具備滿載營運及接待超大型貨櫃輪的能力；繼兩大航運聯盟陸續回流後，充分證明蘇伊士運河作為連接東西方核心樞紐難以被替代。