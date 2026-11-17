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總算有點好消息...美汽油價格跌至八個月低點 緩解通膨疑慮
美國汽油價格跌至八個月來低點，主要因為這個月國際油價普遍下跌，由波灣緊張局勢推高的通膨壓力開始緩解。美國汽車協會（AAA）的數據顯示，全美普通無鉛汽油的平均價格，現在降至每加侖3.78美元。
Energy Aspects石油產品分析師杜安說，美國汽油的批發價格已從高點急速下跌，當然會使得加油站降價一些，不過價格還是高於伊朗戰爭之前的水準。
加油站油價可望下跌的其他因素包括，美國汽油庫存量原本4月末開始一直低於季節水準，如今開始回升。此外，冬季駕車出遊的需求減少，汽油價格向來會隨之走低。
美國總統川普承認，共和黨期中選舉失利很大原因，是中東戰事衝擊到油價；他近日示意將延後對伊朗恢復攻擊。
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