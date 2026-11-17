在美國晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳因間諜疑雲被迫辭職後，輝達今天表示，該公司已成立國家安全與出口管制監督委員會。

法新社報導，黃仁勳與一名疑似中國間諜的女子有婚外情，消息曝光後，美國已收緊人工智慧（AI）晶片出口管制。這起危機凸顯一項漏洞，中國企業疑似藉此規避美國出口管制，以取得最先進AI晶片。

輝達發表聲明指出：「輝達今天宣布，董事會已成立國家安全與出口管制監督委員會。這是新成立的常設委員會，負責在董事會層級監督公司的國安政策、出口管制遵循情況，以及全球貿易風險管理。」

這份聲明還提及，該委員會將「與法律、國安及全球貿易合規領域的獨立第三方專家密切合作」。該委員會將由輝達董事強生（Suzanne Nora Johnson）擔任主席。

這份聲明表示：「成立這個新委員會的決定，反映董事會進一步承諾加強與相關政府利害關係人的互動，並展現最高標準的公司治理與監督。」

但輝達聲明未直接提及間諜疑雲。