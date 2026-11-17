CNBC今天報導，輝達（Nvidia）近幾個月曾提醒客戶，美國為限制中國企業使用其人工智慧（AI）晶片而準備通過的「遠端存取安全法」，使輝達和客戶面臨美方「法律行動」風險。

路透社報導，「遠端存取安全法」（Remote AccessSecurity Act，RASA）將讓美國商務部有工具來阻止中國公司利用租用海外資料中心來使用到輝達的晶片。美國聯邦眾議院已通過這份法案，就等聯邦參議院放行。

輝達7月已表示，若法案上路可能對其業務造成「實質衝擊」。CNBC則引述消息人士報導，輝達還通知其晶片買家，該法將讓美國政府享有更大權限來管制雲端服務存取，如同對硬體的管制。

輝達據報另對客戶說，若其取得的繪圖處理器（GPU）過半數是出租給中國公司，輝達便暫時不會對其出售晶片。

路透社尚無法證實報導的真實性，輝達也因非上班時間而未立即回覆置評請求。