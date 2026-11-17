微軟確認全球服務中斷，旗下Outlook、Exchange Online及重要辦公軟體癱瘓的根本原因，歸咎一個潛伏約4個月的程式缺陷，在內部連線異常及伺服器容量不足下觸發連鎖故障。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這家辦公軟體巨擘今天發布初步報告，指陳服務中斷24小時的3項肇因：數月前就已存在的程式錯誤（bug）、內部連線異常，以及伺服器容量不足。微軟主管表示，這些問題若單獨發生，可能都很容易解決，但三者同時出現，便造成更難排除的大規模當機。

這起事故始於12日，當時美國用戶回報無法正常使用他們的Outlook電子郵件帳號。隨著問題持續至隔天，全球數百萬人表示，完全無法使用他們的電子郵件信箱和其他Office 365服務。這導致監獄無法釋放囚犯、醫院改用紙本紀錄、學校無法與家長聯繫，警察機關也無法受理犯罪報案。

微軟表示，已經於14日解決問題、恢復服務，同時發布道歉聲明。微軟並未將這次服務中斷歸因於資安入侵事件。

微軟負責Copilot、代理程式和平台業務的執行副總裁拉曼那（Charles Lamanna）今天在社群平台X發文表示，一個自從7月起潛伏的程式錯誤或缺陷導致微軟伺服器「不堪負荷而停止回應」。

他寫道，微軟通常有兩個可用的網路閘道，也就是連接不同系統、讓資料在系統間傳輸的出入口。然而，其中一個閘道無法在Microsoft Teams上正常運作，導致主要閘道不堪負荷。此外，超過14%的閘道伺服器容量因前一天的其他問題暫停服務。

拉曼那表示，由於這項程式錯誤源自數月前，微軟在排除問題時也遇到困難，無法像復原最近的變更那樣輕易消除這項缺陷。

他表示，微軟計劃發布最終報告，提供更多資訊。

分析人士表示，微軟這次全球服務中斷凸顯企業有必要檢視自身對單一作業系統的依賴程度。

NCC集團（NCC Group）網路情報與應變副總裁赫爾（Matt Hull）表示：「這正是網路韌性與業務韌性同樣重要的絕佳例證。醫院、學校及其他基本服務受到影響的消息凸顯無論原因為何，系統當機都可能造成廣泛衝擊。」