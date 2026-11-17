歐盟今天發布最新的經濟預測，2026年經濟成長將達1.4%，高於春季預測；年度通膨率預測則達到3.3%。歐盟整體通膨率預計今年底至明年初達到4%以上的高峰，隨後逐步緩解。

歐盟執委會每年春、秋兩季各會發布一次經濟預測，今天上午由歐盟經濟事務執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）主持發布「2026年秋季經濟預測」。

根據這份經濟預測報告，歐盟經濟儘管面臨強勁且持久的通膨壓力，以及緊縮的融資條件，然而在2026年前3季的表現仍優於預期。

預測報告指出，2026年歐盟實質國內生產毛額（GDP）成長率將達1.4%，高於春季預測。2027年預計維持在1.4%，2028年則將增至1.5%；歐元區預計將依循類似路徑，2026年和2027年實質GDP均預計成長1.2%，2028年成長1.3%。

至於通膨情形，歐盟2026年的年度通膨率預測達到3.3%，2027年為3.2%，明顯高於春季預測，隨後在2028年放緩至2.3%；歐元區通膨預計也會呈現類似趨勢，2026年達到3.2%，2027年為3.1%，2028年放緩至2.1%。

報告進一步分析，歐元區10月份通膨率達到4%。由於零售燃油價格的預期逐步下跌，足以抵銷電力和天然氣價格上漲，能源通膨預計將於明年趨於緩和；食品通膨的情形也於10月開始上升，預計將加速，主要是受能源和化肥成本上升以及夏季極端天氣造成農作物減產的影響。

整體而言，歐盟的通膨率預計將在今年底至明年初達到4%以上的高峰，隨後逐步緩解。

報告中也提及，由於國防支出增加、利息支出上升，以及保護家庭和企業免受高能源價格影響的新措施，歐盟今年整體的一般政府赤字預計將顯著上升。

據計算，赤字率預計將在2027年至2028年進一步小幅攀升。歐盟債務占GDP的比例預計將從2025年的82.6%上升至2028年的85.6%。

另一方面，持續的地緣政治緊張局勢、金融市場壓力、貿易政策的不確定性，以及一系列與科技、安全及氣候相關的風險，仍是不確定性的重要來源。

對於人工智慧（AI）的發展，報告提醒，導入AI有望提升生產力並帶動更強勁的成長，但也可能對勞動市場造成挑戰。然而報告也提及，若能加快推動改革以解決阻礙競爭力與成長的瓶頸，並簡化法規，將有助於支持優於目前預期的經濟活動。