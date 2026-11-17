輝達（Nvidia）將在美股17日盤後（台北時間18日凌晨）公布最新財報，在黃仁勳上周辭去執行長職務、公司長期前景受質疑之際，這家全球最重要人工智慧（AI）晶片製造商的最新業績表現，幾乎不是華爾街關注的重點，但若輝達業績令人失望，市場的反應可能會非常劇烈。

芝加哥投資顧問公司Convexitas投資長法蘭西斯表示，「輝達業績依舊良好固然對整體市場非常重要，但這場風波仍使其股票承壓」，「在此事進一步明朗之前，股價很難再創新高」。

自11月8日黃仁勳透露與一名疑似中國間諜的女子有婚外情以來，輝達股價已下跌16%。此後，他又被指有其他婚外情，包括與一名他的女性下屬有染。輝達董事會上周四將其免職，並任命財務長柯蕾絲 （Colette Kress）暫代執行長。

輝達股價在黃仁勳的婚外情消息曝光前就已承壓，因為投資人日益擔心AI基礎設施領域數兆美元的支出。輝達股價在10月下跌10%，跌幅為近一年來單月最大；該股自10月6日觸及高點以來已暴跌35%，市值蒸發2兆美元。

Great Hill Capital董事長哈耶斯表示：「這支股票感覺有點超賣，而且似乎想要反彈，但我估計除非他們聘請一位傑出的執行長，否則任何反彈都會被拋售。」「問題實在太多，不是臨時執行長說上幾句話，就能在24小時內獲得解決。」

眼下唯一近乎可以確定的是，輝達股價還會劇烈波動。彭博資訊的數據顯示，選擇權市場預期，輝達在公布財報後股價可能波動7.8%。

預計輝達第3季將展現強勁的獲利能力，營收及淨利均呈現健康成長趨勢。在往年，這或許能有穩定股價的作用，避免股價暴跌，但今年情況特殊。科技研究公司Moor Insights & Strategy執行長兼首席分析師摩爾海德表示，「這份財報回答不了大局勢的問題」，「雖然過去有時能預示未來，但這次不會」。

投資人最想了解的，當屬管理階層未來的計畫。輝達的成功很大程度與黃仁勳的個人能力息息相關，如今市場最關心的是誰來接棒、戰略是否延續。由於這場風波發生得太突然，輝達目前恐怕還給不出答案。