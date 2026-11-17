美國晶片業巨擘輝達（Nvidia）危機持續衝擊市場，加上美國收緊中國取得晶片的限制，增添市場不確定性，科技股今天再度下挫，拖累亞洲各地股市的表現。

法新社報導，這波賣壓來襲之際，投資人正嚴陣以待，等候輝達這家華爾街重量級企業公布財報。就在幾天前，輝達執行長黃仁勳因婚外情曝光而辭職，且其中一名對象疑為中國間諜。

目前市場另一焦點則是Claude開發商Anthropic的首次公開募股（IPO），外界將其視為對人工智慧（AI）產業信心的考驗。

近幾個月來，企業在AI領域的鉅額投資及其獲利能力引發疑慮，導致相關類股走勢劇烈震盪。

輝達位居AI基礎建設擴張的核心，且這波建設熱潮已帶動全球股市屢創新高，推升世界各地經濟成長。自輝達危機爆發以來，市場持續遭受重創。

交易員持續評估最新情勢，以科技股為主的那斯達克指數昨天領跌華爾街，美股大幅收低。

亞洲股市今天隨之走跌，區域內AI大廠所在地再度承受沉重賣壓，東京股市終場下挫1.34%，首爾股市下跌2.59%，台北股市下滑2.31%。

香港、上海、雪梨、新加坡股市也同步走低，馬尼拉股市小幅上漲，威靈頓股市則持平。