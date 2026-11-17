美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）今天提高今年感恩節年度捐款金額，將捐贈價值約55億美元的股票給家族基金會，持續推動捐出全部財富的計畫。

美聯社報導，巴菲特今天承諾，將捐贈價值約55億美元的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）股票給家族基金會。據估計，這項金額是他過去幾年11月捐股價值的4倍以上。

巴菲特今天重申，其目標是逐年增加捐款金額，在2034年前捐出自己持有的全部股票，交由與3名子女相關的4個慈善基金會運用。

他今天強調對子女們的信任。他寫道，子女們「數十年來一直審慎捐助值得支持的公益事業」，自己信任「他們的能力與誠信」。

巴菲特以簡短文字寫道，善意會像複利般不斷累積。他提及，自己與長期事業夥伴從老師身上獲得的「無償好處」，自己的好運「來自那些對我友善、卻不求回報的人」。

他寫道：「今年感恩節，請向生命中某位無私付出的人表達感謝。更好的是，自己也成為別人的恩人。」