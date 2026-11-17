美國宣布擴大管制先進晶片出口新法規，不僅衝擊東南亞資料中心業者，連借出龐大資金給這些業者的銀行與私募信貸基金，也不得不面對一直擔憂的情況，就是這些資料中心業者，將失去不可或缺的中國客戶，進而衝擊還款能力。

川普政府周一（16日）宣布新法規，要求新加坡、馬來西亞、印尼及泰國等地的資料中心營運者，若要購買美國製造的先進晶片，必須先取得購買許可。這項改變將強力堵住中國AI業者利用海外運算能力的漏洞。

據了解金融機構內情的人士表示，最近AI類股遭遇賣壓，已使一些對AI產業擴張放款的金融機構大為緊張，而現在美國這項新管制措施，已使金融機構重新評估正在醞釀中的放款業務。多位負責審核中國相關業務的銀行家表示，他們已決定不再參與，或暫時擱置這類放款案。

柏克萊加州大學專攻AI的實務教授葛洛斯表示，「這條新聞與晶片有關，但卻將由放款機構埋單」。他指出，如果放款案涉及中國客戶，將更難敲定，而且連總部在美國以外、與中國共用東南亞資料中心的AI業者，都可能受到新法規的波及。

東南亞地區的資料中心相關融資持續增加。據彭博資訊統計，亞太資料中心業者從2023年以來，共籌集到490億美元資金，而這些放款業務通常是靠客戶合約作保證，而資料中心所使用的晶片有時也被用作擔保品。在許多融資案中，資料中心的客戶包括中國科技公司。

例如字節跳動公司向東南亞的DayOne及Bridge兩家最大資料中心租用算力，阿里巴巴向Megaspeed國際公司租用馬西亞的資料中心。

另有一家金融機構參與對美國新雲端業PaleBlueDot AI公司貸款2.25億美元案，用來購買先進晶片，向中國大陸的「小紅書」提供算力；現在由於美國改變法規，該機構正在諮詢法律上將如何因應。

法國外貿銀行資深經濟學者吳偉俊表示，「資料中心融資業務可能會踩下煞車。AI投資速可能會減緩，貸款機構將重新評估出口管制、資料主權、能源瓶頸及現金流量等相關風險」。

美國政府周一驟然宣布新規則，令許多銀行家大為驚訝。投資專家指出，「現在美國的晶片出口許可證，可能將決定晶片能否運達資料中心，以及業者能為誰提供服務。凡是為中國租戶興建的資料中心，無論是資金提供者、算力租用者以及擔保品，都將受到華府如何決定所影響」。