美國擴大人工智慧（AI）先進晶片出口管制，將泰國等納入須取得許可規範。泰國專家通提今天向中央社指出，新規可能對仰賴先進AI晶片的資料中心投資造成顯著影響，短期恐面臨晶片供應不確定性、許可程序延長及成本增加等問題。

美國商務部16日發布新規，要求泰國、新加坡、馬來西亞、印尼及巴西企業，若要取得最先進晶片，須向美國申請出口許可，以減少晶片遭非法轉運的情況。

泰國數位轉型專家、JIBSoft執行長暨D-vote共同創辦人通提（Thuntee Sukchotrat）今天向中央社表示，美國新規發布之際，泰國資料中心投資正逐年增加，目前仍須評估有多少投資直接或間接受到影響，以及相關計畫可能面臨的衝擊。

據官方統計，截至9月，曼谷共有43座位於商業建築內的小型資料中心，另有6座獨立資料中心，其中3座已營運、3座仍在興建，但相關許可目前暫緩。

通提說：「立即面臨的風險是晶片供應的不確定性，以及出口許可所需時間，這可能導致部分計畫延遲或增加成本。」他補充，從長期來看，須關注相關限制是否會影響泰國企業運用AI提升競爭力的能力。

針對泰國是否具備監管能力，通提表示，泰國目前已有相關機構及安全標準，但現行監管制度能否全面監督晶片出口管制情況，仍有待實際檢驗。

他向中央社解釋，有些使用者可能透過合法授權的帳戶存取系統，但他們所獲得的服務可能仍需獲得許可。因此，必須建立完善的調查和監控，確認客戶身分及公司所有權和控制權，並最終確定誰在使用或受益於這些運算能力。

通提指出，相關制度也須兼顧個人資料及企業機密保護，這對泰國主管機關而言將是一大挑戰。

針對政府因應方向，通提提出3項建議，包括建立明確透明且有利投資的規則、將投資轉化為泰國人民的收入及生產力，並利用公開資料加強公眾監督，預防貪腐。

他說：「政府應與企業評估新規影響，釐清美國許可要求，並強化對客戶及晶片用途的風險審查。」

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）日前曾針對美國可能將泰國等國納入晶片出口管制做出回應。

泰叻報（Thairath）13日報導，阿努廷當時表示，即使美國政策出現問題，也不太可能影響泰國，中國投資者及美國半導體、印刷電路板供應鏈業者，仍將在泰國投資數千億泰銖。