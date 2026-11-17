電玩遊戲「俠盜獵車手6」（Grand Theft Auto VI, GTA 6）將於本月19日上市，熱潮席捲亞洲。儘管GTA系列作品從未獲 大陸官方核准銷售，在當地仍存在規模可觀的灰色市場。

法新社報導，分析人士指出，亞洲玩家熱切期待GTA 6上市，顯示遊戲產業自前作GTA 5於2013年推出以來已有重大轉變，也打破亞洲文化對違法行為的反感，阻礙這款遊戲走紅的說法。

儘管 大陸並未禁止玩GTA，這款遊戲也從未獲得當局核准上架銷售。不過，GTA在 大陸仍擁有龐大的灰色市場。

常駐深圳的遊戲產業顧問卡米洛（Daniel Camilo）表示， 大陸玩家會透過香港等地的伺服器玩GTA，而雖然GTA系列的人氣持續攀升，當局仍選擇睜一隻眼、閉一隻眼。

卡米洛預估，GTA 6可能成為首款在 大陸創造可觀商業效益的GTA遊戲，在 大陸銷量可望達200萬至500萬套，但這個數字「幾乎無法追蹤」。

在泰國，曼谷一家電玩中心已開始宣傳，將自GTA6上市那天起提供遊玩場次。

日本GTA 5主機版內容曾遭刪修，以符合嚴格的露骨內容規範。當時遊戲為取得僅限成人的「Z級」分級，將性行為改成抽菸、遮住脫衣舞孃的胸部，並縮減酷刑場景。

儘管目前尚未證實，由於日本版約比國際版小1GB，GTA 6同樣遭刪改的傳聞甚囂塵上。

印度玩家則舉辦電玩馬拉松和非官方派對，慶祝新作上市。例如在科技重鎮清奈（Chennai）舉行以遊戲虛構城市「罪惡城」（Vice City）為靈感的主題之夜，結合虛擬實境遊戲、重機和現場塗鴉。

電玩市場研究公司Niko Partners研究與市場洞察主管阿瑪德（Daniel Ahmad）指出：「相較於北美和歐洲，GTA過去在許多亞洲國家整體遊戲市場的占比一直較小。」

阿瑪德告訴法新社，然而，影響GTA受歡迎程度的因素「主要是遊戲平台、商業模式及消費習慣的差異，而非文化偏好」。

例如，價格高昂是一道門檻，且GTA 6上市初期僅推出主機版，但在許多亞洲市場電玩主機沒那麼普及。

儘管如此，阿瑪德說：「我們預期（GTA 6）這次上市在亞洲引發的關注，將大幅超過這個系列過去的作品。」