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CNBC：輝達稱不會向一半以上GPU租給大陸企業的客戶出售晶片
CNBC引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）已警告客戶，針對大陸大陸企業遠端存取其AI晶片的新規，可能會使輝達及客戶雙雙面臨美國的法律行動，輝達並指出，目前不會將晶片賣給把50%以上圖形處理器（GPU）租給大陸企業的客戶。
輝達近幾個月告知晶片買家，擬議的《遠程訪問安全法案》將賦予美國政府更大的權力，使其能像管制實體硬體一樣管制雲端服務的使用，這可能令輝達和客戶雙方都面臨法律風險。該法案於1月在眾議院通過，但尚未在參議院通過。
英國金融時報本月稍早也報導，五名消息人士透露，輝達近幾個月已告知雲端運算客戶，至少51%的服務必須提供給非大陸企業。
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