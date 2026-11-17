文件顯示，在美國對中國取得晶片一事收緊限制之際，中國實體正採取日益複雜的手法，利用美國頂尖AI模型的輸出結果訓練國產競爭模型，藉此拓展AI策略並抵銷美方封鎖衝擊。

路透社檢視超過300份中國學術論文、專利、企業揭露資料、徵才公告及政府文件後發現，這項稱為「蒸餾」（distillation）的做法，已從學術實驗擴大至中國產業界普遍採用的技術。

相關紀錄描述，中國研究人員利用美國模型回答問題、建立電腦程式碼及尋找複雜問題的解決方案；中國企業接著開發軟體，將這項流程自動化，並由專業人員整理資料，用於訓練規模較小的國產模型。

文件也顯示，北京當局正鼓勵採用模型蒸餾技術，讓AI更便宜、更容易部署至中國強大的製造業。

模型蒸餾並不違法，在世界其他地區也相當普遍。儘管這項流程無法複製頂尖模型的全部能力，也無法消除對先進運算能力的需求，但能協助開發人員將特定技能保留在成本較低的小型系統中，進而可能降低對美國科技的依賴。

隨著中國開發人員得以借重美國競爭對手的能力來建構自身人工智慧（AI）實力，中國擴大運用蒸餾技術，可能會削弱美國限制向中國出售先進晶片的成效。華府今天表示，將進一步限制中國取得輝達（Nvidia）等企業的先進晶片。

在11月18日至19日於深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會前夕，模型蒸餾也成為全球兩大經濟體之間的摩擦來源。美國總統川普及中國國家主席習近平預計將在峰會期間會面。

美國當局今年9月曾公開指控中企，以工業規模對美國AI模型進行積極且具針對性的蒸餾。

3名知情人士透露，美國商務部官員今年7月在成都舉行會議時，曾向中國監管機構關切開發人員蒐集美國頂尖AI模型輸出結果一事，並警告部分行為可能構成智慧財產權盜竊。

這場交流先前並未對外曝光。知情的美國官員表示，中國官員當時為蒸餾技術辯護，稱這是標準的AI開發技術，並表示若相關行為構成智慧財產權盜竊，中方願意採取行動，但並未做出任何具體承諾。

美國商務部與中國國家互聯網信息辦公室並未回應置評請求。