美國總統川普周一啟程訪問亞洲，準備在深圳與中國國家主席習近平會面，但輝達（NVIDIA）風波加深內閣對中政策的裂痕，AI晶片管制的分歧也公開化。川普政府雖宣布堵住中國透過海外資料中心取得先進晶片算力的漏洞，川普卻表示，不想在出訪前「冒犯中國」。

紐約時報報導，財政部長貝森特與商務部長盧特尼克，對該多強硬打擊這類漏洞意見相左。川普形容，兩人一個希望對中國友善，另一個則想跟中國鬧翻，兩種立場他都能接受。幕僚透露，川普私下在兩派之間搖擺。

這場角力不只涉及兩名部長。負責制定與執行晶片出口規則的盧特尼克，主張採取較寬鬆的資料中心管制；貝森特、國務卿魯比歐、美國貿易代表葛里爾以及多數國安會幕僚，則力推廣泛限制中國取得AI晶片。

商務部周一公布新規，要求美國境外資料中心向總部設在中國、俄羅斯、伊朗等高風險國家的企業出售大量算力前，須先取得美國政府許可。新規將在90天後生效，目的是阻止中國企業透過租用算力，使用遭禁止購買的先進輝達晶片。

商務部新聞稿罕見註明，新規由財政部與國安會撰寫並主導。盧特尼克身邊人士表示，這是為了表明這項政策的責任歸屬，因為他們認為政策方向錯誤。盧特尼克曾多次警告，此舉可能引爆新一輪美中貿易戰。不過，新規仍將由他掌管的商務部執行。

從政策結果看，川普採納了貝森特主張、盧特尼克反對的限制措施；但他周一仍稱讚盧特尼克表現很好，並暗示延後對風暴核心企業Megaspeed採取行動，是為避免激怒習近平。這番言論令政府內外的對中鷹派憂心，川普可能改變立場，或將新規當作與習近平交易的籌碼。