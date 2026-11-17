泰國與美國正就對等關稅框架下的貿易協議談判，泰國總理阿努廷預計今天與美國總統川普簽署聯合聲明，為雙方達成「對等貿易協定」（ART）邁進一步。不過美方提出的要求涉及農產品進口等5大領域，泰方稱仍有不可退讓的底線。

泰國民族報（The Nation）今天報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）與川普預定於菲律賓時間晚間7時30分會面並簽署聯合聲明，該聲明將標誌雙方在達成「對等貿易協定」方面取得進展，但最終協議仍需經國內程序。

阿努廷正在馬尼拉參加東南亞國家協會（ASEAN）峰會，美國總統川普預定今天下午抵達馬尼拉，出席「四方安全對話」（Quad）領袖會議及東協－美國特別峰會（ASEAN-United States Special Summit）。

報導指出，美國提出的5項要求，包括擴大美國農產品市場准入、加強勞工權益、更嚴格地執行智慧財產權保護、制定新的數位貿易規則及取消電信業的外國所有權限制。

不過，美方提出的5項要求中，開放農產品市場是泰國面臨的敏感議題之一。美方希望泰國降低非關稅貿易障礙，加快肉類及家禽進口許可，涉及豬肉、牛肉、禽肉及內臟等產品，並要求檢討含有萊克多巴胺（Ractopamine）肉品的進口限制。

美方也希望泰國接受美國農業部食品安全檢查署（USDA/FSIS）核發的相關認證，並依科學證據及風險評估調整農產品進口規定。泰國副總理兼商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）表示，泰國不會在食品衛生及檢疫標準、安全與投資議題上妥協。

她說：「泰國的3條紅線維持不變，包括生長促進劑豬肉的進口衛生與檢疫標準、國家安全，及投資規範。」

勞工權益方面，美方要求泰國修改法律及加強執法，保障勞工結社自由與集體協商權，並加強防止強迫勞動及童工產品進入市場。

蘇帕吉指出，相關立法要求也涉及禁止進口在第三國使用強迫勞動生產的商品，目前相關部門正研擬措施。

美方還要求泰國加強打擊仿冒商品、商標侵權及未經授權散布數位著作內容，並加快處理專利申請案件。另外，美方也要求泰國，不對美國數位服務課徵數位服務稅，並允許企業資料跨境傳輸。

電信投資方面，美方認為，泰國電信業部分外資持股限制，包括49%的持股上限，妨礙投資及市場競爭。

蘇帕吉表示，美方希望在電信等特定領域取得100%持股，但泰國仍須考量國家安全及投資規範。她強調，政府堅守談判底線，是為避免相關協議對泰國造成長期傷害。

報導指出，雙方今天將簽署的聯合聲明並不代表完整貿易協議正式生效，後續仍須由法律團隊確認協議內容及文字，再提交泰國內閣審議，並經國會審議及民眾諮詢等程序。