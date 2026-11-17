輝達創辦人黃仁勳因與一名被美國官員認為是中國大陸情報人員的女性黃樂發生婚外情，引發爭議。黃樂曾任職於總部位於新加坡的科技公司Megaspeed，美國官員懷疑該公司曾將輝達先進晶片轉運至中國。美國商務部與司法部16日發布聯合聲明，公布調查最新進展，但全文未提及黃仁勳。

聯合聲明指出，Megaspeed調查在過去一周引起外界高度關注。儘管商務部與司法部通常不會對進行中的調查發表評論，但為了公共利益，仍有必要公布事實，並澄清公開報導中的錯誤資訊。

聲明指出，商務部主動監控敏感半導體可能遭轉運的情況，發現可疑活動後，於2024年開始調查Megaspeed是否違反出口管制規定。2025年5月，商務部要求輝達提供直接或間接向Megaspeed銷售產品的紀錄。輝達同年6月將Megaspeed列入「禁止銷售」名單。

根據商務部調查結果，工業暨安全局（BIS）探員於2025年6月與新加坡執法人員合作，前往Megaspeed實地查核產品最終用途，並詢問當時的執行長黃樂。司法部隨後接手主導對該公司的刑事調查。

聯合聲明指出，司法部與商務部工業暨安全局將合作，針對Megaspeed可能涉及的任何犯罪行為，依法追究到底。聲明並表示，這項調查是商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）領導下的工作成果，也是司法部長布蘭奇（Todd Blanche）領導下的執法成果。

聲明也強調，半導體等敏感技術是美國經濟最有價值且最具戰略重要性的資產之一。司法部與商務部將持續保持警覺，依法追究企圖損害美國技術優勢者的責任。