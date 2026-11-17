有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）周一接受彭博電視訪問時說，黃仁勳下台對輝達（NVIDIA）股東未必是好消息，卻能讓美國在AI競賽中更具優勢。他認為，這場風波將促使美國收緊晶片出口管制、阻止中國取得先進AI技術，而其他美國晶片新創公司未來也可能研發出超越輝達的技術。

羅比尼提出三大理由。首先，黃仁勳風波後，美國對先進晶片的出口管制勢必大幅收緊，繞道經新加坡等地取得晶片的漏洞也會被堵住。一旦取得管道受阻，中國難以拿到先進晶片來提升AI模型能力，想追趕美國將更困難。

其次，美國AI模型的技術優勢將更難被中國利用。羅比尼指出，Anthropic與OpenAI早在風波爆發前，就開始阻止陸企透過模型蒸餾技術，利用美國AI模型來改善DeepSeek等中國模型。往後限制只會更嚴，而這兩家公司的新模型比前一代先進得多，也更接近通用人工智慧（AGI）。

第三，美國已有一些新創公司採用與輝達完全不同的晶片架構和設計，未來幾年，很可能研發出運算速度比輝達GPU快10倍、耗電量僅三分之一的新晶片。中國目前甚至還不知道這些新創公司的存在，美國也將設法防止相關技術流向中國。

當被問到，依這個說法，不論黃仁勳是否繼續執掌公司，輝達及其股票都可能面臨問題時，羅比尼回答，確實如此，但從總體大局來看，即使輝達市值增減1兆美元，也無關緊要。

黃仁勳回鍋無望？

科技業有人盼望黃仁勳回鍋，但羅比尼不認為還有機會。羅比尼說，美國財長貝森特、情報圈人士與他本人都認為，黃仁勳犯了錯，而輝達沒有他也能繼續向前走。輝達未來的表現更取決於技術發展，而非特定一位執行長。

對於美國AI資料中心擴建遭遇地方反彈，羅比尼認為，超大規模雲端業者犯了沒有充分考慮社區需求的錯誤，他們應該拿出一小部分資金回饋地方，化解反對聲浪。他相信，民主黨人會與大型雲端業者協商，確保資料中心能夠興建。

他也認為，適度限制資料中心建設反而是好事，有助於避免未來供給過剩，讓AI熱潮更持久，不致重演先繁榮、後崩盤的循環。

羅比尼看好AI帶來的長期經濟效益，預估到2050年，潛在經濟成長率可能從2%提高至10%；但他也警告，AI可能造成大規模失業與貧富差距擴大，社會勢必需要透過財富重分配來因應。