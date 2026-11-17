美國聯準會（Fed）主席華許16日表示，他不會對短期利率或經濟展望提出看法，同時強調Fed幕僚已開始模擬人工智慧（AI）可能如何重塑經濟，情境包括如何取代勞工，或AI股價回檔，並拖累大盤。

他指出，Fed正以三種可能的腳本，觀察AI可能對美國經濟造成的影響。首先是經濟成長將高於長期水準，勞工及雇主皆蒙其利，使失業率維持低點；其次為儘管經濟成長升高，但工作機會可能被摧毀；第三是AI對生產力的影響令人失望，引發股市重挫，使經濟成長減緩，以及失業居高。

華許指出，幕僚們的情境只具有說明性，不會提出預測。他說，「我們無法知道未來，也不應該假裝知道」。

華許在出任Fed主席之前，曾表示AI榮景將為Fed帶來成長加速，且不致引發通膨，創造出借貸成本下降的空間。

不過，他16日承認美國經濟迄未見到多少這項影響，「最近幾季生產力成長呈現合理地強勁水準，但尚未確定性、結構性地向上突破」。

華許再度將AI定義為國家力量，而這是一項Fed主席通常不會介入的議題。他表示，Fed對AI所扮演的角色是「既不倡議，也不反對」，但他說，美國若未能在AI領域居於領導地位，將不能維持超級強權地位。

他表示，美國主導AI領域，將能強化美國的創新，可能帶動經濟成長更高，而不會推升通膨。

他指出，美國一直靠「超級智慧」（SI）支持，在創新方面居於「領先」地位，「能夠提出最佳構想的社會，往往最為繁榮。不能過度渲染經濟政策的影響力。SI對經濟的特殊影響力，在於能強化構想產生，這顯然是一種改變創新速度的方法」。

他表示，如果這項科技的確引發一波創新，「經濟成長可能維持在比長期平均水準高出許多的水位」。