中國總理李強16日在東協峰會強調雙邊貿易額已突破1兆美元，中國與東協自貿區升級也持續推進；反觀印尼與美國今年簽署的貿易協議，卻藏有印尼對外經貿選擇條款！依協議條款，若印尼與第三國簽訂危及美國重大利益的新貿易安排，華府在協商未果後可終止協議、恢復相關關稅。

爭取東南亞影響力

根據《路透社》16日報導，中國總理李強李強在馬尼拉舉行的東協峰會上指出，中國與東協年度貿易額已超過1兆美元，雙向累計投資超過5000億美元，並呼籲雙方在保護主義升溫之際支持自由貿易，與此同時，美國也不落後，總統川普將前往亞洲參與相關外交活動，美、中爭取東南亞國家的影響力，已不僅限於安全議題。

東南亞各國與美或中合作也未有定數，美國與印尼此前簽署的《對等貿易協議》第5.3條第3款規定，若印尼與某國簽訂新的雙邊自由貿易協議或優惠經濟協議，且危及美國重大利益，美方可在雙邊磋商無法解決疑慮後，終止協議並恢復相關對等關稅，這項條款並非直接禁止印尼與中國往來，而是讓美國保有關稅手段應對印尼的選邊站。

美印協議成變數？

美印協議原本將美國對多數印尼商品的對等關稅安排訂在19%，低於先前威脅的32%，政治分析性外媒《外交官》指出，協議內容還要求印尼在特定情況下配合美國對第三國的貿易限制，並涉及投資審查、數位貿易及關鍵礦產。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院研究同樣認為，印尼為維持美國市場准入而簽下的條約，可能壓縮未來的產業與戰略貿易政策空間。

中國與東協自貿區3.0升級議定書涵蓋數位經濟、綠色經濟及供應鏈等合作領域，近期再度成為峰會焦點，依東協公布的議定書第6條，協議須待中國與至少5個東協成員完成內部程序並通知東協秘書長後，再經60天才能生效，考慮到美印協議的條款，合作可能有變數。

中國與東協深化經貿合作的方向已經明確，美國則透過雙邊關稅安排保留經濟與國安方面的政策工具，對夾在中間的印尼而言，能否做到不選邊，在保住出口市場的同時，維持對外談判的空間。

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